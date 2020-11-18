Бывший нападающий львовских Карпат и ряда других клубов Юрий Захаркив стал игроком ФК Львов.

"Горожане" усилили атакующую линию 24-летним форвардом, сообщает официальный сайт клуба.

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Захаркив заключил с львовянами контракт на 3 года. В столицу Галичины нападающий вернулся в статусе свободного агента. Последним клубом в биографии Захаркива была латвийская Еглава (16 матчей, 5 голов). В новой команде форвард будет выступать под 45-м номером.

К слову, Юрий Захаркив является воспитанником тернопольского футбола, а на профессиональном уровне дебютировал за Карпаты в сезоне 2014/15. Также он выступал за СК Днепр-1, Олимпик, литовский Атлантас, словацкий Земплин и венгерский Худжанд.

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