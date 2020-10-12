Нападающий подписал контракт с "сине-золотыми львами" сроком на 2 года и будет выступать под 30-м номером, сообщает официальный сайт Львова.

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Ранее Эрнест играл в составе Руха. С "желто-черными" 25-летний игрок официально расторг контракт 5 октября. К составу Львова ганец присоединился на правах свободного агента.

К слову, в текущем сезоне Эрнест провел 3 матчи, не отметившись забитыми голами в УПЛ. В прошлом сезоне нападающий провел 24 поединка в Первой лиге, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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