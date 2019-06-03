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Львов снова назначит бразильца на пост главного тренера, – СМИ

12:15 61 Читати українською
Львов снова назначит бразильца на пост главного тренера, – СМИ
ФК Львов

ФК Львов активно ищет специалиста, который сможет возглавить команду перед началом нового сезона.

Главным тренером Львов снова может стать бразильский специалист, сообщает "Спортивка".

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Имя потенциального наставника "львов" не уточняется. В то же время отмечается, что вопрос пока окончательно не решен.

Напомним, прошлый сезон Львов также начинал во главе с бразильцем Жилмаром. Однако позже оказалось, что специалист не имеет необходимой лицензии, позволяющей тренировать клуб УПЛ.

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Первую часть чемпионата Украины 2018/18 Львов завершил в первой шестерке, но завершил сезон на 6 месте и не сумел пробиться в Лигу Европы.

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