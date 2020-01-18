Львов сменил соперника на первом тренировочном сборе

ПФК Львов объявил об изменениях в расписании товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.

Товарищеский матч против софийского Левски отменен, сообщает официальный сайт Львова.

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Вместо болгар "сине-золотые львы" сыграют против сербской Войводины, дата матча осталась прежней – 3 февраля. Также стало известно имя еще одного спарринг-партнера Львова – им стал Графичар (Сербия).

Напомним, что 9 февраля запланирован товарищеский матч со словацкой Мура. Кроме этого, Львов проведет еще 2 спарринга 7 и 11 февраля, однако имена соперников еще неизвестны.

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