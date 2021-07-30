Шахтер встречается со Львовом во втором туре Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Львов – Шахтер стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Шахтер начал чемпионат с победы на Ингульцом, а Львов расписал ничью с Мариуполем. "Горняки" уже на следующей неделе стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

Стартовые составы команд

Львов: Костык – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец – Брикнер, Чирьяк – Политыло, Шина, Эрнест – Ныч.

Запасные: Ильющенков, Альваро, Кришинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Маруан.

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Антонио – Тете, Алан Патрик, Соломон – Траоре.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Педриньо, Дентиньо.

Шахтер победил Ингулец: крутой и сырой дебют Де Дзерби в УПЛ, ужасная игра обороны "горняков", Траоре – топ-форвард