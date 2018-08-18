Шахтер обыграл Львов и вышел в лидеры – Бакалов дебютировал с поражения

Львов принимал Шахтер в матче 5 тура УПЛ. Отчет и счет встречи чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

Матч Львов – Шахтер стартовал в 17:00. Перед матчем хозяева неожиданно уволили наставника Жилмара, у которого возникли проблемы с документами и ФФУ. ФК Львов возглавил новый главный тренер. Ходили слухи о Владимире Мазяре, но они не подтвердились. Накануне тренировка хозяев еще и сорвалось из-за бешенного ливня в городе льва, и новому наставнику пришлось компенсировать ее отсутствие в субботу.

Бакалов возглавил ФК Львов

Первый неострый, зато интересный момент случился на 4-й минуте. Тейлор на скорости и технике обошел по правому флангу нескольких "горняков", но немного заигрался – Шахтер сумел выбить. Львов построил у своих ворот массированные редуты, и команда Фонсеки ощущала определенные трудности с креативом. Ракицкому удалось разрезать защиту львовян дальним пасом, но Мораес завозился с мячом и не смог даже пробить. Первый удар Шахтер нанес на 15-й минуте. Все тот же Ракицкий решил издалека пробить – Бандура взял мяч намертво.

Невероятный шанс упустил Львов на 19-й. Данченко ошибся в своей штрафной, однако Аугусто, перед которым уже не было вратаря, не смог прошить защитника – Ракицкий выбил с линии ворот. Почти сразу Марлос наказал хозяев за расточительность, получив ассист от Мореса и перебросив Бандуру.

Львов мог сравнять после стандарта. Адамюк выиграл верховую борьбу, однако плохо приложился к мячу. Ракицкий в похожем эпизоде ​​на 37-й пробил лучше, но также неточно. Еще прицельнее со второго этажа стрелял Мораес – здесь уже Бандура вытащил снаряд из угла. На последних секундах первого тайма Ракицкий с Патриком в несколько стеночек разорвали защиту Львова, и пришлось уже выносить круглого с линии пустых ворот.

Первый момент второго тайма случился на 62-й. Мораес вывел Нема на Бандуру, в которого и попал бразилец. Спустя несколько минут прострел Болбата рукой заблокировал защитник хозяев, но Бойко пожалел команду Бакалова. Львовяне ответили довольно остро: Тейлор классно прорвался по левому флангу, однако Бруно Дуарте не смог должным образом пробить с нескольких метров.

Алан Патрик красиво и мощно пробил со штрафного, а Бандура добавил эффектности эпизоду своим сейвом. Затем вратарь хозяев еще и спас после удара Мораеса с нескольких метров. Экс-форвард Динамо сыграл слишком прямолинейно в этом эпизоде. И все же Львов пропустил во второй раз. Сергей Болбат быстро сориентировался после заблокированного удара Марлоса.

Шахтер набирает 12 очков и выходит в лидеры до матча Динамо – Александрия. Львов остается 7-м.

Украина. УПЛ, 5 тур

Львов – Шахтер – 0:2

Голы: Марлос, 21, Болбат, 89