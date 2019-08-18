Шахтер легко победил Львов и оторвался от Динамо на 6 очков

Шахтер без проблем сломил сопротивление Львова (2:0) в поединке 4-го тура Премьер-лиги 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Львов – Шахтер начался в 19:30. После 3-х туров "горняки" набрали 9 очков и единолично возглавляли турнирную таблицу УПЛ. Львов с 3-мя пунктами расположился на 10-й строчке чемпионата. Победа над командой Богдана Блавацкого давала Шахтеру возможность увеличить отрыв от Динамо до 6-ти пунктов, поскольку киевляне свой поединок 4-го тура против Мариуполя сыграют в сентябре.

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Луиш Каштру внес определенные коррективы в состав – вместо Тайсона, который даже не полетел во Львов, появился Дентиньо. Пару центральных защитников снова составили Сергей Кривцов (150-й матч за "горняков") и Николай Матвиенко. Во всем остальном португалец доверился тем же исполнителям, что и в предыдущих поединках. Богдан Блавацкий вернул в старт Мартана, отбывшего дисквалификацию после удаления в матче с Динамо. В воротах вместо Александра Бандуры, который пропустил 3 гола от Десны, вышел Богдан Сарнавский. Атакующее трио хозяев составили бразильцы Педро, Шина и Ренан.

Львовяне со стартовых минут продемонстрировали свой заряд на борьбу – по очереди пострадали Болбат, Пятов и Мораес, однако арбитр матча Виктор Копиевский не спешил с карточками. Впрочем, Шахтер не собирался избегать борьбы – Тарас Степаненко жестко встретил Педро, который несколько секунд полежал на газоне, но продолжил игру.

На 11-й минуте гости создали первый момент. Алан Патрик классно вывел Исмаили на ударную позицию, но защитник тянулся к мячу и пробил мимо ближний угол ворот Сарнавского. Сразу же голкипер Львова не без проблем забрал мяч после удара Патрика с линии штрафной. Еще через несколько минут Сарнавский нейтрализовал коварную подачу Марлоса со штрафного.

Исмаили шикарно положил на замахе двух оппонентов, но прострелил неточно – защитник выбил мяч подальше. Следующий удар Степаненко был заблокирован, а Марлос выстрелил в руки голкиперу. Шахтер в своем фирменном стиле раскачивал оборону Львова – чемпионы пытались играть широко по всему фронту атаки. Казалось, что гол назревал.

На 31-й минуте хозяев спасла штанга. Марлос отдал на Мораеса, тот вошел в штрафную и пробил в каркас ворот – отметим рикошет от защитника, который несколько изменил траекторию полета мяча.

И все же гости заслуженно забили на 31-й минуте. Марлос подал угловой на ближнюю штангу, Матвиенко головой продлил на дальнюю, а Дентиньо буквально занес мяч в ворота. Просто и эффективно – 0:1. Хозяева сразу активизировались и нанесли два подряд удара по воротам Пятова – в обоих случаях голкипер сборной Украины забирал мяч.

Шахтер погасил атакующий пыл хозяев вторым голом. На 37-й минуте Матвиенко запустил Исмаили по флангу, тот покатил в центр на Марлоса, который легко отправил в ворота хозяев второй гол. Выглядело даже немного издевательски, но от того не менее красиво. 0:2 – уже в первом тайме "горняки" сделали серьезную заявку на очередные 3 очка.

В дебюте второй половины игры Гончар грубо въехал в голеностоп Дентиньо – заслуженная желтая. Еще легко отделался, могло бы быть и удаление. Впрочем, через несколько минут бразилец все же покинул поле на специальном автомобиле, поскольку не смог самостоятельно уйти на скамейку запасных. Вместо него вышел Маркос Антонио.

На 61-й минуте Шахтер получил шанс для третьего гола. Кривцов оказался на газоне, после чего арбитр указал на 11-метровую отметку. Алан Патрик забил, но Копиевский заставил бразильца перебить из-за того, что несколько игроков вбежали в штрафную до удара. Повторный удар бразильца Сарнавский парировал! Интересно, что снова игроки забежали в штрафную до удара, но на этот раз рефери не отреагировал.

Александр Пихаленок, который провел на поле всего несколько минут, получил в единоборстве травму колена и покинул поле. Не хочется делать преждевременных выводов, но выглядело все очень плохо – на хавбека дончан и Луиша Каштру больно было смотреть...

Марлос мог забивать третий – красивый обводящий удар хавбека был немного неточным. Соломон также немного не попал. Львов держался в первые 30 минут, до первого пропущенного мяча. После этого судьба матча стала понятной.

Шахтер без проблем одержал очередную победу и набрал 12 очков – максимальный результат после 4-х туров чемпионата. Подопечные Луиша Каштру оторвались от Зари, Десны и Колоса уже на 5 пунктов. Динамо отстает на 6 баллов, но имеет игру в запасе. Львов остался с тремя очками – это 11-я позиция.