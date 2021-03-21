Проблемы Шахтера стали главной темой весенней части сезона в Украине. "Горняки" ужасно стартовали, сгорев Агробизнесу в Кубке, бесславно вылетев из ЛЕ, проиграв Заре и разделив очки с Колосом – победы же над Рухом и Олимпиком не впечатлили сообщество. Тем более, что дончан переиграли со скандалом. Неделю назад подопечные Луиша Каштру разозлились, уничтожив Десну (4:0), однако на этом проблемы не закончились – Тайсона перед матчем против Львова в УПЛ перевели в дубль. Дарио Срна заявил, что бразилец отказался разминаться и выходить на замену в поединке с Ромой.

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На этом фоне Шахтеру необходимо одерживать как можно более яркие победы на внутренней арене. Во-первых, чтобы обрести уверенность и реабилитироваться за фиаско в начале года, а во-вторых – чтобы не отставать от Динамо. Киевляне опережают "горняков" на четыре очка, а до конца сезона остается всего восемь туров. Хуже всего для дончан, то, что"бело-синие" идут по чемпионату невероятно ровно, поэтому права на осечку у подопечных Луиша Каштру нет.

Встреча со Львовом – идеальная возможность для раскачки. "Горожане" идут на последней позиции в турнирной таблице и имеют за плечами три подряд поражения с суммарным счетом 1:10 (от Зари, Динамо и Колоса). Лидировать удается только по количеству пропущенных голов (37), а по забитым команда является лидером с конца. По большинству ожидаемых показателей этот коллектив также находится на дне. Замена Виталия Шумского на Анатолия Бессмертного мгновенного улучшения не принесла. Львов, к сожалению, является главным претендентом на вылет из УПЛ.

В матче против Шахтера команда может рассчитывать только на ротацию "горняков" и их проблемы с мотивацией. Кроме того, у Львова была недельная пауза, вызванная переносом поединка с Рухом – за это время футболисты могли лучше понять требования нового тренера и подготовить что-то особенное в тактическом плане. Впрочем, это надежда из разряда contra spem spero.

Кадровая ситуация

Травмированные: Степаненко, Корниенко, Исмаили, Малышев (Шахтер)

Дисквалифицированы: –

Отсутствуют по другим причинам: Тайсон (переведен в дубль)

Ориентировочные составы на матч Львов – Шахтер

Львов: Костик – Ременяк, Миуби, Махмутович, Якимец – Сабино, Брикнер – Альваро, Семенов, Шина – Ныч

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Майкон – Тете, Марлос, Патрик, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Не существует ни одного игрового инструмента, с помощью которого бы Львов мог остановить мотивированный на победу Шахтер. Правда, то же самое говорили о Агробизнесе, но "горожане" сейчас, очевидно, даже слабее команды с Волочиська. Тем более, что дончане постепенно выходят из игрового ступора – мощную Десну просто разбомбили, да и с Ромой в Киеве подопечные Луиша Каштру могли зацепиться хотя бы за ничью.

Шахтер точно проведет небольшую ротацию и не будет форсировать события, но даже при таких условиях сложно поверить во что-то меньшее, чем разгром Львова. К сожалению, это – реальный расклад сил. "Горожанам" необходимо набираться опыта и сил перед матчами против себе подобных.

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