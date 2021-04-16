Львов за пять туров до конца сезона шёл на 13-й позиции, имея равенство очков с Минаем (последней командой в таблице). Да, "горожане" имели ещё два матча в запасе, однако конкурентов в борьбе за выживание было аж четыре – в такой ситуации необходимо цепляться хоть за какие-то зачётные баллы. У Александрии расклад выглядел проще: команда потеряла реальные шансы на топ-5 УПЛ, но уже через пять дней сыграет в полуфинале Кубка – именно поэтому Владимир Шаран и ослабил состав, оставив в запасе Лучкевича, Банаду, Панькива и Третьякова. Ситало и Ковальца вообще не внесли в заявку. Зато в основу попал чемпион мира Дрышлюк.

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Первый тайм оказался динамичным, с атаками в обе стороны, однако моментов долгое время не возникало. За стартовые полчаса можно вспомнить разве что неточный удар головой в исполнении Вантуха и заблокированный выстрел Гречишкина. В глаза бросалось большое количество забросов на Устименко – и на 30-й минуте эти попытки принесли Александрии успех. Пашаев прорвался по правому флангу и исполнил подачу, Махмутович подрезал её на Дениса, а тот забил с линии вратарской. 0:1.

На 36-й минуте Романчук допустил страшную обрезку, в результате которой Шастал выходил один на один с голкипером. Дмитрий в завершении эпизода упал в штрафной, столкнувшись с Довгим, однако арбитр не увидел нарушения правил. Ещё через три минуты Львов отыгрался: Бусько исполнил прострел с правого фланга, Бабогло не смог его прервать, а Эрнест, поставив корпус Пашаеву, расстрелял ближний угол – 1:1!

Казалось, что с этим счётом команды и пойдут отдыхать, но не тут-то было. Уже на 43-й минуте "горожане" вышли вперёд в результате подачи Альваро с углового, которую срезали в дальнюю девятку – мяч упал за шиворот Билыку (не без помощи Олега). Возможно, это был автогол, но взятие ворот записали на Брикнера. 2:1!

В раздевалке Владимир Шаран провёл двойную замену, вместо Мирошниченко и Бабогло бросив в бой Лучкевича и Мельника. Александрия пошла отыгрываться, создав два не слишком острых эпизода у чужих ворот: на 52-й минуте Устименко замкнул подачу с углового (точно в руки голкиперу), а на 54-й Дрышлюк выстрелил с дистанции – выше ворот. Наказание за расточительность оказалось мгновенным: на 55-й Альваро разогнал контратаку 3-в-2 и отдал передачу на левый край штрафной, а Эрнест оттуда в касание покатил на дальнюю штангу – Ныч же завершил эпизод точным ударом. 3:1! Это была заявка на победу.

Владимир Шаран ответил очередной двойной заменой, вместо Шастала и Пашаева выпустив Новикова и Стецькова. Впрочем, в середине второго тайма Александрия не смогла создать чего-то интересного – команда провела несколько накрытых или неточных ударов, получая в ответ контрвыпады и стандарты львовян. На 77-й минуте закрутить интригу мог Мышенко, который замкнул навес на дальнюю штангу и забил гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В эндшпиле встречи атаки "желто-черных" приняли хаотичный и апатичный вид. Львов уверенно отбивался и, в конце концов, довёл матч до логической победы. 3:1! Теперь "горожане" идут на 11-й позиции в таблице, оторвавшись от зоны вылета на три зачётных балла. Александрия, имея в активе 26 пунктов, осталась седьмой.

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