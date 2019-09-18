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Львов сделает свободный вход на матч с Олимпиком

16:14 20 Читати українською
Львов сделает свободный вход на матч с Олимпиком
Львов / ФК Львов

Поединок 8-го тура УПЛ Львов – Олимпик можно будет посетить бесплатно.

 

Львов на своем официальном сайте сообщил, что болельщики смогут посетить домашний поединок против Олимпика бесплатно.

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Поединок состоится 21 сентября в 14:00 на стадионе Украина. Сейчас подопечные Владимира Мазяра находятся на 11 строчке в турнирной таблице, тогда как дончане 12-е.

Это будет второй матч во главе своей команды как для Мазяра, так и для Висенте Гомеса.

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