Львов сделает свободный вход на матч с Олимпиком

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Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко
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УЕФА прокомментировал выплату транша для УАФ в оффшор, связанный с СуркисомУкраина — 15:10 341
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Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛига Европы — 14:20 161
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Шахтар не готовий до Ліги чемпіонів: три причини для тривогиСергій Тищенко — 12:00 7716
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