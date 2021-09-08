Товарищеский матч

Львов – Карпати Галич – 3:0

Голы: Нич, 34, Якимец, 51, Эрнест, 83

Львов официально назначил Дулуба главным тренером

Представители Второй лиги владели инициативой на старте встречи, но Львов сумел изменить ситуацию и одержал убедительную победу. Этот матч стал первым для Олега Дулуба, который на посту главного тренера "горожан" заменил Анатолия Бессмертного.

"Перед игрой я говорил ребятам, что этот матч будет, как репетиция перед игрой с Вересом. Почему? Карпаты Галич, по сути, команда из Львова. Ровно также расположено неподалеку. Оба поединка – дерби.

За то непродолжительное время, пока я с командой, невозможно сделать каких-то больших сдвигов. Впрочем, именно на эту игру мы ставили задачу: посмотреть всех игроков или по крайней мере тех, которые сейчас есть в нашем распоряжении", – цитирует Дулуба официальный сайт Львова.

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