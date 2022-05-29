"По состоянию на сегодняшний день все украинские футболисты Львова находятся в клубе, ушло всего несколько легионеров. У нас 80% команды – это украинцы, поэтому, пока мы будем делать акцент на украинских игроков.

Суркис озвучил позицию по новому сезону УПЛ – президент Динамо предлагает разбить команды по группам и выбрал два города

Главный тренер Львова Олег Дулуб сейчас находится в Польше, но имеет большое желание вернуться в Украину. Мы ищем варианты, чтобы он мог легально вернуться на территорию Украины, потому что у него белорусский паспорт. Есть определенная процедура, мы будем писать письма, чтобы ему открыли визу на временное пребывание в нашей стране. Олег Анатольевич постоянно на связи, поддерживает игроков, пишет команде тренировки и ждет победы Украины над оккупантами. Наши игроки собираются 4-5 раз в неделю и самостоятельно тренируются.

Насчет целей в новом сезоне... Сейчас цели в чемпионате мы не ставим. Когда будет известна дата старта, соберемся с ребятами, пообщаемся и тогда уже будем понимать. Сегодня наша главная цель – победить врага и сохранить украинский футбол", – сказал в комментарии FanDay генеральный директор Львова Вадим Левчук.

Напомним, по итогам прошлого сезона Львов занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

Россия напала на Украину: важное заявление Металлиста, окончательная продажа Челси и предатель в футболе (LIVE)