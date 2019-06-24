Львов продлил контракт с Борзенко

Защитник Львова Сергей Борзенко останется в клубе еще на год – до конца сезона 2019/20.

Львов объявил о продолжении сотрудничества с капитаном команды Сергеем Борзенко. Новое соглашение 33-летнего защитника рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт "львов".

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"Руководство клуба предложило мне продолжить сотрудничество, и я с радостью принял это предложение! Хочу и дальше играть за ПФК Львов, ведь этот клуб стал по-настоящему родным для меня", – прокомментировал Борзенко подписание нового соглашения.

"Сергей Борзенко – капитан команды и ключевой игрок клуба. Футболист с таким большим опытом выступлений на самом высоком уровне должен помочь нам в решении задач на новый сезон. Рад, что Сергей принял предложение и в дальнейшем играть за ПФК Львов", – рассказал клубной пресс-службе генеральный директор львовского клуба Андрей Панькив.

Борзенко выступает за Львов с лета 2018 года. В сезоне 2018/19 провел 18 поединков в УПЛ и помог команде финишировать на 6-й позиции в Премьер-лиге.

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