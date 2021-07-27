Как известно, в пятницу, 30 июля, Львов проведет второй домашний поединок сезона. Соперником "горожан" будет вице-чемпион Украины донецкий Шахтер.

Шахтер провел традиционную командную фотосессию

По сообщению Meta Ratings, сегодняшнюю тренировку подопечные Анатолия Бессмертного провели в полном составе. После сдачи тестов, которые оказались отрицательными, в основу вернулись все футболисты, которые не избежали коронавирусной инфекции и вынуждены были пропустить стартовый поединок чемпионата против Мариуполя.

Тренерский штаб Львова надеется, что все футболисты смогут восстановиться и будут готовы к противостоянию с Шахтером.

Напомним, в первом туре Шахтер переиграл Ингулец (2:1), а Львов расписал ничью с Мариуполем (1:1).

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