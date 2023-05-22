Похоже, "горожане" во второй раз исчезнут с футбольной карты Украины.

Львов прекратит свое существование, сообщает "Футбол ТІМЕ". Отмечается, что президент клуба Богдан Копытко с 1 июня прекращает спонсировать команду. До этого времени игроков попросили забрать из базы все свои вещи.

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Еще одна важная деталь: Алексей Боровиков, который пришел в команду в начале 2023-го года на должность почетного президента клуба и был призван спасти команду от вылета, уже покинул клуб и вернулся в США, гражданином которых он и является. Не работает и сайт клуба.

Львову осталось провести еще два матча: с Черноморцем и Ингульцом. А на последнюю игру сезона с Колосом, которая состоится 3 июня, команда уже не поедет.

Напомним, Львов занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку и потерял все шансы остаться в элите.

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