С 16 декабря 2020-му продолжается конкурс на замену нынешней эмблемы ФК Львов. Клуб наконец представил четверку финалистов на своем официальном сайте.

Львов вынес на голосование 60 вариантов новой эмблемы

В целом конкурс состоит из 3-х этапов. На первом каждый мог отправить свою визуализацию будущей эмблемы клуба. Из более трехсот работ выбрали 62 лучших и выставили их на всеобщее голосование в интернете.

Сейчас наступил третий этап, когда руководство клуба должно выбрать из четырех вариантов только один. Победителя и призеров будет объявлено в ближайшее время.

Заметим, после 15-ти туров Премьер-лиги Львов расположился на 11 строчке, имея в своем активе 12 зачетных баллов.

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