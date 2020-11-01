33-летний кипер покинул Львов, сообщает официальный сайт клуба.

Минай – Рух и ещё два матча УПЛ. Анонс

Литовченко и "горожане" расторгли контракт по обоюдному согласию. Ветеран присоединился к галицкому клубу только лишь в августе. Ранее Львов простился с капитаном команды Сергеем Борзенко и уволил с должности главного тренера грузинского специалиста Георгия Цецадзе.

К слову, в нынешнем сезоне Сергей Литовченко успел сыграть 2 матча в Премьер-лиге, в которых пропустил 8 мячей.

Днепр-1 – Динамо: Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед ЛЧ