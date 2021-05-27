Команду покинули защитник Иван Лобай и нападающий Юрий Захаркив, сообщает официальный сайт "горожан". У обоих завершились контракты.

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25-летний Лобай присоединился ко Львову в январе и успел провести 5 матчей без результативных действий. Захаркива подписали в ноябре прошлого года. Статистика форварда также не впечатляет – 8 матчей без голов и ассистов.

Напомним, что Львов завершил прошлый чемпионат на 8 строчке, добыв 29 очков.

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