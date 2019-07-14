Львов подписал очередного новичка

Львовская команда продолжает активную работу на трансферном рынке.

На этот раз состав "горожан" пополнил защитник Николай Квасный, информирует официальный сайт Львова.

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Оборонец подписал контракт сроком на два года. В новой команде он будет выступать под номером 99. Предыдущие клубы 24-летнего Квасного – Ворскла, Сумы и Прикарпатье.

Этим летом шестая команда УПЛ уже успела подписать форвардов Ярослава Богунова и Ренана Оливейру.

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