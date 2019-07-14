Львов подписал очередного новичка

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Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезона
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Зинченко с Манчестер Сити отправится в турне по Азии – Гвардиола не взял двух конкурентов украинцаАнглия — 13 июль 358
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"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с БарселонойИспания — 13 июль 263
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Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди МарциоИталия — 13 июль 978
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Динамо – Брентфорд: нулевая ничья на конец сборов, проблемы с выходом в атаку и креативом, фейлы ШабановаУкраина — 13 июль 888