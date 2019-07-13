Львов подписал нападающего Богунова

Форвард Ярослав Богунов стал игроком Львова.

Львов на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с Ярославом Богуновым. Соглашение рассчитано на 2 года.

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С 2013 по 2018 годы украинец выступал в чемпионате Беларуси. Он защищал цвета Белшины и Крумкачей. В 77 матчах за эти команды он забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

Богунов является универсалом, который может сыграть на обоих флангах атаки, а также на позициях центрального и оттянутого форварда.