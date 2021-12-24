Украинский полузащитник Богдан Мышенко подписал контракт со Львовом, сообщает Telegram-канал Arseniy Isaenya (белорусский инсайдер).

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Детали соглашения 26-летнего футболиста с командой Олега Дулуба пока не сообщаются.

Напомним, последним клубом Мышенко был белорусский Гомель, который он покинул в статусе свободного агента. Украинским болельщикам хавбек известен своими выступлениями за Александрию, Металлург (Донецк) и Десну. Кроме Гомеля успел также поиграть в молдовском Милсами, грузинском Динамо Тбилиси и белорусском Торпедо-БелАЗ.

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