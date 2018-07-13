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Львов подписал бразильцев Панамби и Бруно

13:10 34 Читати українською
Львов подписал бразильцев Панамби и Бруно
Панамби / Фото: ФК Львов

Львовский клуб подписал соглашения с двумя бразильскими нападающими.

Львов подписал двух легионеров, сообщает официальный сайт клуба.

Карьеру в УПЛ продолжат 23-летний Панамби и 22-летний Бруно. Новички взяли 11-й и 9-й номера соответственно.

Бруно ранее выступал за Сан-Паулу, Палмейрас и Португеза, а Панамби – за Интернасьональ, Сан-Каэтану, Фламенго СП и Сан-Жозе-дус-Кампус.

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