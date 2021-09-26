Минай подходил к встрече со Львовом, держась на расстоянии трёх очков от дна турнирной таблицы, однако у "горожан" ситуация была ещё тяжелее – они и представляли собой это дно, не выиграв ни одного матча при пяти поражениях. Именно поэтому поединок в Ужгороде был стратегически важным для обоих коллективов. Фаны были в праве ожидать интересного футбола – тем более, что минайци последнее время устраивали очень эффектные "качели", забивая минимум по два гола.

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Первые 20 минут, однако, разочаровали. В этот период команды даже по воротам не били, а единственным примечательным событием стала травма Махмутовича (вместо него львовяне выпустили Зозулю). Скорости тоже были невысокими, однако на 21-й минуте гости неожиданно открыли счёт! Эрнест исполнил подачу, которую Семенко в борьбе с Грисьо срезал на дальнюю штангу – туда и ворвался Якимец, в касание выстреливший в ближний угол. 0:1!

Минай вообще ничем не ответил на этот гол, а вот "горожане" в последующие 15 минут упустили сразу три случая удвоить преимущество. Во всех моментах центральной фигурой стал Эрнест: на 25-й минуте он пробил с дистанции (Кучер спокойно взял этот удар), на 33-й вингер сбросил мяч на правый край штрафной под выстрел Нычу (Назарий не попал в створ), а на 37-й ганец попытался перебросить Кучера из-за пределов штрафной – голкипер достал мяч из-под перекладины.

Наказание за расточительность прилетело на 43-й минуте. Брикнер головой неудачно скинул длинную подачу, а Байдал, подхватив мяч в метрах 25-ти от ворот, пробил с лёту в стиле Яремчука в Казахстане – без шансов для Ильющенкова. 1:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

В раздевалке тренеры провели замены. Василий Кобин вместо Хахлёва и Лиховидька бросил в бой Багайоко и Вишневского, а Олег Дулуб отказался от услуг Эрнеста. На поле вышел Шина. Перестановки не улучшили игру минайцев на старте второго тайма, а вот гости со своей рокировкой угадали: на 56-й минуте Шина в центре поля принял скидку от Чирьяка и неожиданно для всех выстрелил метров с 24-х – точно в правый нижний угол! 1:2.

Встревоженный Василий Кобин в ответ сразу провёл две замены, выпустив Коваленко и Матича, а на 63-й минуте он освежил атаку ещё и Кобаком (Кныш, Синегуб и Билоног отправились на лавку). Масштабное усиление серьёзно изменило баланс сил – Львов заметно подсел, а Минай начал создавать момент за моментом. Так, на 67-й минуте Вишневский развернулся в штрафной и пробил в ближний угол (Ильющенков поймал мяч), на 68-й Кобак выстрелил над воротами, а на 71-й Коваленко завершил классную комбинацию ударом из-за пределов штрафной – мимо левой штанги! "Горожане" же огрызнулись лишь слабым выстрелом Якимця в руки Кучера.

В последние 15 минут Минай продолжал владеть инициативой, но уровень остроты у чужих ворот существенно просел. В этот период команды обменялись несколькими стандартами и неудачными ударами с дистанции, не создав ни одного голевого момента. В конце встречи гости даже выглядели чуть острее. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Олега Дулуба – первую в чемпионате!

Таким образом, Львов набрал 6 очков, поднявшись со дна турнирной таблицы на четырнадцатую строчку, сравнявшись с Минаем – закарпатцы держатся выше только благодаря дополнительным показателям. Кроме того, "горожане" прервали 10-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ (с учетом поединков предыдущего сезона).

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