Львов отпустил своего лидера в Жил Висенте
08:28 - Читати українською
Нападающий львовского клуба пополнил состав середняка Португалии.
Абнер Ренан перешел в португальский Жил Висенте на правах аренды, сообщает официальный сайт львовян.
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Соглашение 23-летнего бразильца рассчитано на один сезон и включает в себя опцию последующего выкупа.
Отметим, в прошлом сезоне Абнер Ренан сыграл 29 матчей за Львов во всех турнирах, успел отметиться восемью голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тисч евро.
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