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Львов отпустил полузащитника в чемпионат Беларуси

21:06 79 Читати українською
Львов отпустил полузащитника в чемпионат Беларуси
Липе Велозу / ФК Львов

"Горожане" попрощались еще с одним бразильцем.

Полузащитник Львова Липе Велозу стал игроком белорусского клуба Торпедо- БелАЗ, сообщает официальный сайт "горожан".

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22-летний бразилец будет выступать за команду из Жодино на правах аренды. О сроках и условиях аренды не сообщается.

Напомним, Велозу присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В сезоне 2018/19 сыграл за "сине-золотых" 12 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне не провел за команду ни одного поединка из-за полученной травмы и проходил реабилитацию на родине.

Торпедо-БелАЗ в первых двух турах чемпионата Беларуси одержал две победы и с максимальным количеством очков занимает третью строчку турнирной таблицы.

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