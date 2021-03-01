Львов сменил главного тренера, сообщает "ТаТоТаке" на своей странице в социальной сети Facebook.

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Вместо Виталия Шумского, который был исполняющим обязанности главного тренера, команду возглавил 52-летний Анатолий Бессмертный. Напомним, последней командой экс-защитника Динамо было перволиговое Полесья. Кроме житомирян он тренировал Полтаву, Сумы и черкасский Днепр.

К слову, Шумского хотели отправить в отставку после первого круга, но дали время на исправление ситуации. Второй круг Львов начал с победы над Минаем (2:1), однако впоследствии потерпел два поражения подряд – от Колоса (0:2) и Динамо (1:4).

После 16-ти туров "горожане" с 12 очками идут последними в турнирной таблице УПЛ.

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