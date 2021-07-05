Еще один представитель "горожан" попробует свои силы в чемпионате Азербайджана.

Полузащитник Львова Сантос Дамацена Велвес стал игроком Зиры, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

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20-летний бразилец будет выступать за новый клуб на правах аренды. Азербайджанцы будут иметь первоочередное право выкупа игрока. Сообщается, что контракт подписан по системе 1+3 – трехлетнее соглашение начнет действовать в случае полноценного трансфера.

Напомним, Велвес перешел во Львов в июле 2019 года, подписав с "горожанами" контракт на 5 лет. В прошлом сезоне провел в УПЛ 3 матча.

К слову, это уже второй переход представителя Львова в Зиру за последние полгода – зимой в азербайджанскую команду перебрался бразильский форвард Филипп Пахтманн.

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