Аутсайдер турнирной таблицы УПЛ уже в ближайшее время планирует объявить имя нового наставника команды.

Как известно, Львов после вчерашнего поражения от СК Днепр-1 в матче 7-го тура УПЛ остался без главного тренера – о своей отставке на послематчевой пресс-конференции заявил Георгий Цецадзе. Сегодня, руководство клуба объявило о расторжении отношений с уже бывшим коучем.

Львов официально подтвердил отставку Цецадзе

Вместе с Цецадзе львовский клуб покинул еще один грузинский специалист – Теймураз Лордкипанидзе, который отвечал за физическую подготовку, сообщает издание Meta Ratings. Пока тренировочным процессом команды будут руководить один из ассистентов Цецадзе – Виталий Шумский и тренер вратарей Вадим Деонас.

Уже завтра, 26 октября, футболисты Львова начнут подготовку к очередному календарному поединку. С новым наставником в клубе планируют определиться до 28 октября.

Напомним, в следующем туре чемпионата Украины Львов будет принимать одного из лидеров первенства – полтавскую Ворсклу.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей