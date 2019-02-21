Львов официально арендовал форварда Палмейраса Кауэ

Бразилец Кауэ, который принадлежит Палмейрасу, продолжит карьеру в Украине.

Львов на официальном сайте сообщил, что форвард Кауэ, который принадлежит Палмейрасу, стал игроком львовской команды. Сообщается, что футболист будет играть за "сине-золотых львов" на правах аренды.

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22-летний футболист будет играть за львовский клуб до конца сезона 2018/19. Новоиспеченный форвард "горожан" выбрал себе 7-й номер. На сборах Львова в Турции Кауэ забил 3 гола.

К слову, вчера Львов объявил о подписании трех бразильцев и позавчера трое игроков из Бразилии усилили "сине-золотых львов". Вместе с новичком во Львове уже 15 бразильцев.

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