toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ

Львов официально арендовал форварда Палмейраса Кауэ

18:44 115 Читати українською
Львов официально арендовал форварда Палмейраса Кауэ
Кауэ / ФК Палмейрас

Бразилец Кауэ, который принадлежит Палмейрасу, продолжит карьеру в Украине.

Львов на официальном сайте сообщил, что форвард Кауэ, который принадлежит Палмейрасу, стал игроком львовской команды. Сообщается, что футболист будет играть за "сине-золотых львов" на правах аренды.

Бакалов: Львов не планирует менять свой бразильский вектор

22-летний футболист будет играть за львовский клуб до конца сезона 2018/19. Новоиспеченный форвард "горожан" выбрал себе 7-й номер. На сборах Львова в Турции Кауэ забил 3 гола.

К слову, вчера Львов объявил о подписании трех бразильцев и позавчера трое игроков из Бразилии усилили "сине-золотых львов". Вместе с новичком во Львове уже 15 бразильцев.

"Він приховував свій діагноз". Унікальна кар'єра і трагічна смерть першого українця у чемпіонаті Туреччини

Теги
Львов Львов Трансферы чемпионата Украины Палмейрас Палмейрас Кауэ Кауэ Кауэ Кауэ Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
28
мин
Динамо Киев
22:00
Олимпиакос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук