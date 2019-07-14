Львов объявил о трансферах двух защитников – среди них воспитанник Динамо

ФК Львов продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона.

Защитники Антон Братков и Руслан Зубков стали игроками ФК Львов. Оба исполнителя подписали контракты по схеме 1+1, сообщает пресс-служба "львов".

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Антон Братков, который во Львове будет выступать под 22 номером, является воспитанником киевского Динамо, выступал за Динамо-2, Десну, Звезду и Маккаби Петах-Тиква.

Руслан Зубков выбрал 24-й номер. Последним клубом 27-летнего защитника был белорусский Неман, который он покинул еще в марте.

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