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Львов объявил о подписании трех бразильцев

14:38 22 Читати українською
Львов объявил о подписании трех бразильцев
Юрий Бакалов / ФК Львов

Трое футболистов из Бразилии официально стали игроками львовской команды.

"Сине-золотые львы" на официальном сайте сообщили, что нападающие Алваро и Шина, а также латераль Висенте подписали с ФК Львов контракты, рассчитанные на пять лет.

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Висенте будет выступать за Львов под 32-м номером. Алваро и Шина выбрали себе 16 и 97 номера соответственно. Предыдущим клубом Висенте был Атлетико Каязайренсе (Бразилия). Алваро играл в составе Франканы, а Шина был на контракте в Карпатах.

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