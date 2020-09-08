Львовский клуб наконец-то может начать полноценную подготовку к своему первому матчу УПЛ в новом сезоне.

7 сентября игроки Львова сдали тесты на наличие коронавируса и впервые за долгое время все получили отрицательный результат, сообщает официальный сайт клуба.

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Из лагеря львовян отправили на проверку 55 тестов, включая дублирующий состав. Таким образом, команда в полном составе готовится к выездному матчу с Колосом, который запланирован на 12 сентября, начало в 17:00.

Напомним, поединок первого тура УПЛ Львов – Минай не состоялся из-за вспышки пандемии в лагере хозяев.

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