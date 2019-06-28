Львов не смог обыграть Ниву Т в контрольном матче

В рамках подготовки к сезону Львов разошелся ничьей с тернопольской Нивой.

Товарищеские матчи

Нива Т – Львов – 0:0

Состав Львова: Бандура – Борзенко (к), Мартан, Приймак, Адамюк, Химчак, Пернамбуко, Алваро, три игрока на просмотре.

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Львовяне захватили инициативу с начала матча и создали несколько моментов до перерыва, однако так и не смогли пробить вратаря тернополян. Во втором тайме игра немного выровнялась, но в конце Сарнавский спас львовян от пропущенного гола и команды разошлись безголевой ничьей.