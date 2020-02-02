Львов нацелился на бразильского форварда

Львовский клуб рассматривает вариант с подписанием бразильского форварда Матеуса Яковелли.

Львов готовится провести переговоры с португальским Эшторилом, которому принадлежат права на игрока, информирует Sportarena.

Львов объявил о трансфере защитника Карпат

Отметим, что 21-летний форвард является воспитанником бразильского Палмейраса, за который выступал до 2017 года. С марта прошлого года он на правах аренды выступал за бразильский Операрио из Серии Б.

К слову, Львов сейчас занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ. Ранее львовяне подписали французского защитника Бопесу, хавбеков Ходаковского и Бусько, а также вратаря Пенькова.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020