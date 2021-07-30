"Мы много работаем над тактикой. Также важны и физические кондиции. Пробуем до конца понять идеи тренера. Будем пытаться переносить их на тренировку, а затем и на матчи.

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Конечно, победа в первом туре – важный фактор. Любая победа добавляет уверенности. В принципе для нас ничего не изменилось. Для нас каждые три очка важны.

У Львова много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на немного другой уровень, который рознится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.

У нас каждый ближний матч – как последний. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи", – сказал Конопля в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Львов примет Шахтер уже в ближайшую пятницу, 30 июля, на Львов Арене. В первом туре УПЛ "горняки" победили Ингулец (2:1), а "горожане" расписали ничью с Мариуполем (1:1).

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