Львов может подписать Пенькова

Украинский голкипер Герман Пеньков находится на просмотре во львовском клубе.

Экс-голкипер Олимпика Герман Пеньков, недавно покинувший донецкий клуб по обоюдному согласию сторон и находящийся в поиске новой команды, близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру во Львове.

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В частности, "сине-золотые" на своей странице в социальной сети Instagram выложили фото с тренировки команды, на одном из которых вместе с командой в клубной экипировке находится и 25-летний вратарь. Подопечные Егише Меликяна пока тренируются во Львове на Погулянке, однако в ближайшее время должны отправиться на зарубежный сбор.

Напомним, Пеньков – воспитанник донецкого футбола. Он уже имеет опыт выступлений за львовские клубы: в сезоне 2018/19 он защищал честь львовских Карпат. Кроме того, Герман хорошо знаком с теперишним тренером Львова, под руководством которого выступал в каменской Стали.

В своей крайней команде – Олимпике – голкипер находился лишь 5 месяцев, присоединившись к клубу в июле 2019 года. В текущем сезоне в футболке донецкого клуба он выходил на поле четыре раза.

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