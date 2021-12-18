"Я бы поставил команде оценку "удовлетворительно" за первую часть сезона. Оценки "плохо" быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца с теми же игроками, которые были в команде в сентябре.

Львов официально распрощался с двумя игроками

Есть недовольство от некоторых матчей. Даже с Динамо и Шахтером мы могли брать очки. Да, по итоговым 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках – во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты Карпат поддерживали", – сказал Дулуб в эфире ТК Футбол.

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