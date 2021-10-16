Динамо поехало в гости ко Львову на матч 11 тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Львов – Динамо стартовал в 17:00. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире игру можно посмотреть на канале "Футбол 2". Динамо набрало 26 очков после 10-ти туров – столько же у Шахтера, который обошел команду Луческу благодаря большему количеству забитых голов, но уже сыграл свой матч 11-го тура. "Горняки" легко разбили луганскую Зарю со счетом 6:1. Львов с 6-ю пунктами идет 13-м.

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Этот матч является последним для "бело-синих" перед дуэлью с Барселоной в Лиге чемпионов. Уже 20 октября каталонцы примут Динамо на Камп Ноу в рамках третьего тура.

Стартовые составы команд

Львов: Костик, Якимец, Лека, Зозуля, Довгий, Чирьяк, Брикнер, Политыло, Эрнест, Грисьо, Ныч.

Запасные: Ольховый, Сорокин, Бусько, Ременяк, Семенив, Крушинский, Шина, Альваро, Хамелюк.

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзёра, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Супряга.

Запасные: Нещерет, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо Забарный.

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