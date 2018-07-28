Львов – Динамо: анонс матча УПЛ

ФК Львов дома принимает Динамо в рамках 2-го тура УПЛ. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Львов – Динамо

28 июля, 19:30, Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Ярослав Козик

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

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ФК Львов продолжает обживаться в УПЛ, хотя клуб нельзя однозначно отнести как к дебютантам, так и к старым участникам. Львов – это переименованный Верес, однако юридические особенности данной рокировки не ясны даже УЕФА, которая брало дело под личный контроль. Фактически же этот клуб является миксом из нескольких экс-игроков Вереса, дешёвых бразильских легионеров и молодежи – и в первом туре эта несыгранная солянка дала результат, одержав уверенную победу над Арсеналом. Главный тренер и руководство Львова ставят перед командой очень высокие задачи, желая войти в топовую тройку УПЛ, поэтому матч против Динамо станет прекрасным индикатором обоснованности подобных претензий.

Статистика противостояния: 2 матча, 0 побед Львова, 0 ничьих, 2 победы Динамо, разница мячей 0-2.

Киевляне всю неделю провели в скандалах с ФФУ, УПЛ и Шахтёром – и вопрос времени игры против Львова был одним из главных. Руководство Динамо недовольно тем, что чемпион страны получил дополнительные сутки отдыха после мид-уика, в то время как игру "бело-синих" перенесли на день раньше. Впрочем, все эти проблемы не должны сказываться на игре Динамо, какая достаточно перспективна – команда переиграла Шахтер в Суперкубке и Ворсклу в первом туре, в обоих случаях забив по голу после качественного прессинга и ошибок вратаря.

"Изюминки"

– Динамо может забить 100-й гол во всех турнирах при Александре Хацкевиче (еще 1 мяч).

– Голевая серия Динамо в премьер-лиге длится 14 игр – 28 голов.

Кадровых проблем в составе Лвова нет, а вот у Динамо ситуация не такая радужная. Уже в первом матче сезона травмировался Гармаш, покинув поле через 27 минут игры с окровавленной ногой, на которую наложили несколько швов. Встречу против Ворсклы Денис провел на трибунах – и, вероятно, там же он проведёт и матч против львовян. Рисковать здоровьем ключевого футболиста перед Классическим дерби, которое состоится уже через неделю, Александр Хацкевич не станет.

Предыдущий матч

23.05.2009. 29-й тур чемпионата Украины-2008/2009

Львов – Динамо – 0:1

Гол: Т. Гиоане (82).

Ориентировочные составы на матч Львов – Динамо:

Львов: Бандура, Адамюк, Воронин, Парамонов, Голиков, Каленчук, Прыймак, Западня, Волошинович, Аугусто, Бруно

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Беседин