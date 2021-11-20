Львов – Зоря

Львов продолжает мучиться в чемпионате, держась в зоне переходных матчей за УПЛ с отрывом в три очка от дна таблицы. Перед международной паузой подопечные Олега Дулуба, казалось, начали выбираться из ямы, выдав классный матч против СК Днепр-1 (и чудом не отобрав очки), расписав ничью с Черноморцем, переиграв Колос и прорвавшись в четвертьфинал Кубка – впрочем, после этого отрезка команда без особых шансов сгорела кризисной Десне (0:2). Даже в товарищеской встрече с Минаем "горожане" не победили (2:2).

Жаль, ведь по ожидаемым очкам Львов должен был идти – барабанная дробь – на пятом месте! Коллектив пропустил уже на 7,23 голов больше, чем ожидалось, и недозабил 6 голов. Оборона слишком часто ошибается, голкипер не спасает, а нападающие не реализуют хорошие моменты. На самом деле, у "горожан" не всё идеально в организации игры (есть очень большие проблемы с темпом и браком), но не настолько, чтобы бороться за выживание. Заре нужно учесть этот факт.

Луганчане перед международной паузой набрали хороший темп. Да, они разгромно проиграли Шахтеру, но при этом подопечные Виктора Скрипника уверенно победили СК Днепр-1, Десну и Колос, уничтожили крепкий Металлист 1925 (6:1) и разгромили неуступчивый Верес (3:0) – как следствие, Заря поднялась на третью. позицию в УПЛ. Кроме того, в овертайме Кубка дожали Рух, а в Лиге конференций удалось вырвать победу над ЦСКА Софией. Словом, команда на ходу.

Во всех этих поединках львиную часть результата делала пара иранских нападающих, а также Гладкий. Минусом выступала намеренная примитивизация футбола, но в условиях страшных кадровых потерь Виктора Скрипника можно понять – хотя бы отчасти. Правда, сейчас проблемы с составом не так ощутимы – в заявку вернулись Назарина, Кабаев и Снурницын, а потерю Кочергина удалось неплохо компенсировать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко, Казаков, Емец (Заря)

Дисквалифицированы Зозуля, Романчук (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Ильющенков – Крушинский, Лека, Брикнер – Бусько, Довгий, Чирьяк, Якимец – Альваро, Эрнест – Ныч

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Назарина, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львов в родных стенах должен дать бой (даже без болельщиков на трибунах). Команда не настолько плоха, чтобы вести борьбу за выживание – впрочем, поединок против Десны показал, что добывать результат в матчах хотя бы с номинально сильными соперниками "горожане" ещё не готовы. Заря же сейчас очень крепкая, поэтому стоит поставить на победу луганчан.

СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1 продолжает погоню за "бронзой" – и продолжает демонстрировать крайне нестабильный футбол. Нестабильность днепровцев в первую очередь связана с психологией. В кадровом, тактическом и статистическом плане "спортклубовцы" существенно превосходят большинство команд УПЛ, но при этом подопечные Игора Йовичевича не знают побед над прямыми конкурентами и не дают бой грандам.

Даже на фоне аутсайдеров они не всегда доминируют. Львову, например, не отдали очки только чудом, а с Ингульцом перед международной паузой команда победила минимально в очень скучном матче с минимумом моментов. Хотя соперник целый час играл в меньшинстве.

Тем не менее, СК Днепр-1 набирает очки и держится всего в одном зачетном балле от третьей позиции. Да, коллектив очень зависим от настроения Довбика и не выглядит стабильно, однако соперники в борьбе за бронзу не намного лучше. При этом у днепровцев есть ресурсы не только для улучшения состава, но и для развития академии и подписания польских спортивных психологов. С таким подходом "желто-чёрные" способны добиться серьёзных результатов, но прямо сейчас важно просто набирать свои очки.

Александрия некоторое время считалась одним из претендендов на медали. Победа над Шахтером , "нули" с Динамо до 90+5-й минуты, триумф над Зарей и Колосом и ряд других успехов долго держали подопечных Юрия Гуры в топ-5, но регулярные потери очков с середняками и аутсайдерами не давали уйти в отрыв. В октябре команда несколько посыпалась, проиграв Ворскле и расписав скучные ничьи с Вересом, Десной и Рухом. В результате этих неудач "желто-зеленые" отстали от третьей строчки на шесть очков.

Тем не менее, списывать коллектив с гонки за зону еврокубков рано. В этом убедился недпано крепкий Металлист-1925 – в четвертьфинале Кубка харьковчане на собственном поле пропустили от александрийцев пять голов, а на выезде в УПЛ они без особых шансов проиграли со счётом 0:2. И это при том, что Юрий Гура потерял Гриня и Ковальца – ведущих футболистов атаки. Александрия может быть простоватой и нестабильной, но она остаётся очень опасной.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец, Гринь (Александрия)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Пихалёнок, Назаренко – Довбик

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Калюжный, Дрышлюк – Кирюханцев, Рыбалка, Третьяков – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 исторически плохо выступает против Александрии, а в текущем сезоне в глаза бросается слабость в противостоянии с реально сильными командами. Подопечные Игора Йовичевича даже на фоне Ингульца ничего особенного не показали, играя в большинстве – и это уже не первый такой матч. Днепровцы слишком нестабильны.

Конечно, "спортклубовцы" остаются фаворитами. Дома они проиграли только Заре, а во всех остальных поединках на "Днепр Арене" команда победила – впрочем, соперников уровня хотя бы Александрии в списке жертв не было. Ни дома, ни на выезде. Учитывая все эти факты, сегодня мы рискнем поставить на ничью.

"Забивав Спартаку на будь-який смак – реагував на червону форму": власник лазні, який міг стати легендою Динамо і Карпат