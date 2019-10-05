Львов – Заря: Педро получил удаление за неприличный жест

Полузащитник Львова Педро Феррейра не доиграл матч 10-го тура УПЛ против Зари из-за удаления.

На 38-й минуте поединка арбитр удалил футболиста хозяев Педро за то, что тот после борьбы в центре поля показал средний палец хавбеку луганчан Дмитрию Иванисене.

Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

Таким образом, Педро получил даже не предупреждение, а прямую красную карточку, и оставил свою команду в меньшинстве уже в первом тайме.

В конце концов, львовская команда смогла выстоять и не пропустить, даже играя в меньшинстве. Поединок завершился "сухой" ничьей.