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Львов – Заря: Педро получил удаление за неприличный жест

21:53 67 Читати українською
Львов – Заря: Педро получил удаление за неприличный жест
Педро Феррейра / фото из соцсетей

Полузащитник Львова Педро Феррейра не доиграл матч 10-го тура УПЛ против Зари из-за удаления.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

На 38-й минуте поединка арбитр удалил футболиста хозяев Педро за то, что тот после борьбы в центре поля показал средний палец хавбеку луганчан Дмитрию Иванисене.

Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

Таким образом, Педро получил даже не предупреждение, а прямую красную карточку, и оставил свою команду в меньшинстве уже в первом тайме.

В конце концов, львовская команда смогла выстоять и не пропустить, даже играя в меньшинстве. Поединок завершился "сухой" ничьей.

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