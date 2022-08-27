В рамках 2-го тура УПЛ Львов принимает Зорю, Ворскла встретится с Вересом, а Металлист 1925 – с Черноморцем. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол-24.

Львов – Заря

Львов провел военную паузу достаточно спокойно. Скандальных заявлений от руководителей, проблем с телепулом или слухов о финансовых проблемах не было – наоборот, некоторые журналисты заявляли, что это один из немногих клубов со стабильной выплатой зарплаты. "Горожане" даже смогли обновить все комплекты формы на чемпионат 2022/23, хотя почти вся УПЛ играет в старых футболках. Официальный сайт тоже получил редизайн.

Перед началом нового сезона несколько СМИ объявили об отказе сразу 20 футболистов Львова подписывать новый контракт, однако Олег Дулуб опроверг это. В прессу просочилась информация о возможности трансферного бана из-за плохого качества проверки документов двух бывших бразильских игроков – предыдущие клубы подделывали их. Сообщается, что "горожане" заплатили штраф в 100 тысяч евро.

Они появились в бюджете после продажи Якимца в Кривбасс. Кроме того, во время военной паузы Львов покинули Политыло, Довгий, Романчук, Костик, Эрнест, Велвес и Семенов, а еще до полномасштабного вторжения команду покинули Тавареш, Шина и Пернамбуко – словом, ушли почти все лидеры. Из ценных кадров удалось сохранить только Ныча, Муравского, Крушинского, Ременяка, Ильющенкова и Грисьо.

Усиление явно не способно полноценно компенсировать потери. Еще до войны Львов смог подписать Мишенко и Бугая, а вот летом удалось подобрать только двух футболистов с нормальным опытом УПЛ – Шишку и Якимива из Ингульца. Все остальные новички пришли из клубов Первой лиги (в частности, Волыни и Горняка-Спорт). Возможно, именно поэтому сборы "горожан" оказались столь невыразительными: лишь один из пяти спаррингов завершился победой (над Рухом) – при этом лишь раз подопечные Олега Дулуба забили более одного гола.

Заря в дополнительной презентации не нуждается, ведь мы видели ее в официальных матчах уже три раза. Если забыть о катастрофическом вылете из еврокубков в Румынии, можно констатировать хороший старт луганцев – они эффектно били Университатю в Польше и начали новый чемпионат с разгрома Ворсклы Скрипника (3:0). Правда, к качеству футбола все так же остаются вопросы.

Проблемы в обороне никуда не исчезли, но в УПЛ возникли вопросы и к другим аспектам игры. Если на сборах и в первой встрече с Университатей мы видели агрессивную команду, которая работает от владения и через короткие обыгрыши во фланговых треугольниках доводит мяч до последней трети, то с Ворсклой все было гораздо примитивнее. Темп передач оказался одним из самых низких в туре, интенсивность единоборств тоже просела, а точность пасов вперёд составила 65%

Полтавчан порвали на контратаках благодаря их неслаженному прессингу и благодаря преимуществу в игровом тонусе, однако такой номер дальше может не пройти. Тем более что Колос уже забрал Безбородька – теперь основным форвардом будет Русин, сыгравший всего 12 минут. Посмотрим, какие выводы сделает Патрик фон Леувен.

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Ильющенков – Муравский, Крушинский, Давыдов – Бусько, Мышенко, Васильев, Грисьо – Ременяк, Ныч, Бугай

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко – Кристиан, Булеца, Кабаев – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Матч против Львова может стать даже труднее для Зари, чем встреча с Ворсклой. "Горожане" столько пространства не предоставят – бежать 50 метров к чужим воротам в полном одиночестве сегодня точно не удастся. Олег Дулуб закроется в глубоком блоке.

Впрочем, если в прошлом сезоне у него было кем и чем огрызаться, то сейчас глубины состава нет – а значит нет и тактической гибкости. При этом коллектив еще не сыгран, в то время как Заря проводит уже четвёртый матч в сезоне. Разница в мощности команд и игровом тонусе слишком велика, так что мы поставим на победу луганцев.

Ворскла – Верес

Ворскла неделю назад разочаровала многих болельщиков, потерпев разгром от Зари (0:3). Поражение действительно удивило – особенно с учетом того факта, что тренером полтавчан является Виктор Скрипник, а луганчане в своей игре не отошли от ключевых принципов своего старого коуча. Виктор Анатольевич должен прочитать своих экс-подопечных, как букварь, но произошло фиаско. На его фоне сразу вспомнился вылет от АИКа в еврокубках.

Впрочем, в футболе "зелено-белых" было достаточно положительных моментов. Особенно это касается второго тайма, в котором Ворскла довела среднюю продолжительность одного владения до приличных 4 пасов, создала 20 позиционных атак и повысила точность передач вперед с 71% до 90%. Очень перспективно в игре между линиями раскрылся Степанюк. В целом же, по ожидаемым голам луганчане и полтавчане сыграли на 2:2, а не на 0:3.

Виктор Скрипник пока только начинает строить свой фирменный футбол с доминированием на мяче, интенсивным прессингом и ромбом в центре поля. Пока он страдает кадровыми проблемами (выпал Пердута, ушли В. Тилль и Пуцлин), несыгранности и неслаженности прессинга, а также от слабой игры центрбеков. Все эти аспекты в той или иной степени можно прокачать, поэтому за Ворсклой будет интересно следить – впрочем, прямо сейчас "зелено-белые" действительно максимально уязвимы.

Вопрос в том, способен ли воспользоваться недостатками Зари сегодняшний соперник луганчан. Верес начал сезон минимальной победой над Черноморцем, однако комментировать в том матче банально нечего – ровенчане сыграли так, как всегда. Осторожно, сухо, вничью. Что и говорить, если вингер Геннадий Пасич стал лидером тура по количеству единоборств в обороне (17 дуэлей).

Одесситы же особого давления не оказывали. Как следствие, телезрители увидели всего 1 удар в створ за 90+ минут. Юрию Вирту очень повезло, что этот удар нанес его подопечный – героем стал Клец, который метров с 30 умудрился попасть в угол с рикошетом от штанги. Сегодня же необходимо еще больше фарта, так что слоганом матча вполне может стать легендарная фраза Клинта Иствуда из фильма "Грязный Гарри": "Do you feel lucky, punk?" ("Повезёт ли тебе?").

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Ризнык – Фелипе, Яворский, Чеснаков, Бацула – Ардит – Скляр, Олийнык, Тотре – Степанюк, Марлисон

Верес: Когут – С. Шестаков, Мельник, Вовченко, Е. Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фарт регулярным не бывает. Верес имеет очень посредственный состав и ничего интересного в тактическом плане не демонстрирует – Юрий Вирт ставит на вязкий осторожный футбол, пытаясь зацепиться за ничью. Ворскла же даже во время разгрома от Зари показала кучу хороших вещей в своей игре, целиком заслужив боевые 2:2 с крепкой Зарей.

По всем аспектам полтавчане сильнее, гибче и эффективнее Вереса. Ровенчанам не удастся так же круто наказывать "зелено-белых" за высокий прессинг, как это делала Заря, а их оборонный блок не так уж и крут. Ворскла же стала больше внимания уделять позиционному наступлению – и оно выглядит очень перспективно. Именно поэтому поставим на победу подопечных Виктора Скрипника.

Металлист 1925 – Черноморец

Поединок с очевидным фаворитом. Металлист 1925 открывал сезон матчем против Шахтера в Киеве, продемонстрировав очень убедительный футбол – и да, речь именно о футболе, а не о бей-бегах. Харьковчане создали несколько интересных моментов у чужих ворот, а у собственных отработали очень прилично. "Горняки" наиграли на 2,6 ожидаемых голов, однако 18 из 23-х ударов прошли из-за пределов штрафной "желто-синих", а в периметре подопечные Валерия Кривенцова разрешили провести только 23 касания к мячу.

Как следствие, команда удержала заслуженную нулевую ничью. Приятно, что Металлист 1925 вообще не теряет в качестве и системности – харьковчане и год назад играли в качественный позиционный футбол, создавая проблемы грандам, и сейчас занимается тем же. Все это изрядно должно пугать коллективы вроде нынешнего Черноморца.

Одесситы провалили старт нового сезона УПЛ. Об их футболе просто нечего сказать – "моряки" провели всего три удара за матч, ни разу не попав в створ. И это против Вереса. При этом ровенчане, крайне слабо атакуя, смогли заработать пенальти (Дахновский не смог его реализовать). Подопечные Романа Григорчука провалили и единоборства, а это для Украины особенно критично.

Досадно, ведь у Черноморца довольно неплохой состав. Гладкий, Кравченко, Политыло, Селин, Ермаков, Кузык, Брагару – от таких исполнителей не отказался бы ни один середняк УПЛ. А у одесситов еще и легионеры есть. Пока вся эта банда не сыгралась, но давайте не будем делать дальновидных выводов по первой игре. "Моряки" еще могут удивить.

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Черноморец

Металлист 1925: Мозиль – Шершень, Курило, Безуглый, Рудавский – Габелок – Русин, Кравченко, Мартынюк, Ременяк – Зубков

Черноморец: Непогодов – Брагару, Єрмаков, Джеймс, Селин – Кравченко, Политыло, Плакса – Юсов, Гладкий, Штогрин

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Можно много говорить о том, что мы увидели только один матч Черноморца и в дальнейшем все может измениться, но Металлисту 1925 такие разговоры были ни к чему. Харьковчане в первом же матче удержали заслуженную ничью с Шахтером при хорошей игре, а одесситы не показали вообще ничего на фоне Вереса.

В таких условиях говорить о каких-то шансах "моряков" наивно. Металлист 1925 должен уверенно победить.

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