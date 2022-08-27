Львов уступил Заре в рамках 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Заря в первом туре УПЛ разбила Ворсклу. Для Львова матч против луганчан был дебютным в новом сезоне.

Заря победила Львов в эффектной перестрелке с удивительным голом на последних минутах

На старте матча команды быстро обменялись голами. Это уже намекало, что матч будет результативным, но весь экшн состоялся уже во втором тайме. После перерыва Львов вышел вперед, потом Заря отыгралась, а на последних минутах вырвала победу благодаря неординарному голу.