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Львов – Ворскла: Ребенок провел 300-й матч в УПЛ и отпраздновал юбилей голом

19:30 19 Читати українською
Львов – Ворскла: Ребенок провел 300-й матч в УПЛ и отпраздновал юбилей голом
Павел Ребенок / Фото: соцсети

Для хавбека Ворсклы Павла Ребенка матч 14 тура УПЛ против Ворсклы стал юбилейным.

В 14 туре УПЛ полтавская Ворскла обыграла Львов.

Ворскла уверенно победила Львов

Свой 300-матч в УПЛ провел хавбек полтавчан Павел Ребенок, сообщает Sportarena.

Стоит отметить, что именно Ребенок открыл счет в противостоянии.

Украина14 тур

Львов - Ворскла: Воскресенье 04 ноября 2018

Львов
Матч окончен
0 : 2
Ворскла
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