Львов – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча
22:11 - Читати українською
Львов расписал ничью с Ворсклой в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Амилькар Коджови 65’
65’ Амилькар Коджови
Команды продолжили традицию "сухих" первых таймов в сегодняшних матчах УПЛ. Счет "размочил" Коджови, замкнувший подачу Кане через всю штрафную Львова.
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Хозяева отыгрались усилиями Артура Ременяка. На 74-й минуте "джокер" Дулуба убрал защитника и пробил в ближний угол – Ткаченко среагировать не успел.
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