В рамках 8-го тура УПЛ Львов принимает Верес, а Александрия сыграет с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Верес

В спортивном плане встреча не выглядит привлекательной для нейтрального зрителя. Львов имел проблемы с комплектацией на старте сезона, поэтому сейчас звёзд с неба не хватает – команда держится в одном зачётном балле от четвёрки аутсайдеров УПЛ, забив 5 голов за 6 матчей. По показателю ожидаемых забитых мячей "горожане" идут вторыми с конца, хотя острота допущенных моментов у собственных ворот тоже невысока.

Подопечные Олега Дулуба стараются. Они дисциплинированно обороняются в схеме 3-5-2 и пытаются контратаковать, но пока что следить за матчами Львова трудно. Опасных эпизодов у обоих ворот очень мало, а темп игры очень низкий. Коллектив пытается выжить в элите, однако в его активе всего одна победа – над Минаем две недели назад.

У Вереса положение дел получше. Ровенчане взяли хороший старт, выиграв три из четырех поединков на старте и ворвавшись в борьбу за зону еврокубков. В случае победы над Львовом "народный клуб" будет находиться в топ-3 турнирной таблицы УПЛ – возможно, он там и останется по завершении тура.

Правда, последние результаты вряд ли могли порадовать болельщиков – команда в предыдущих трёх матчах расписала "мировые" с Рухом и Минаем, а также проиграла Металлисту.

Тем не менее, общая ситуация у Вереса действительно приятная. Подопечные Юрия Вирта по ожидаемым голам держатся в топ-4, а по ожидаемым очкам вообще находятся в топ-3 чемпионата. Не хватает лишь хорошей обороны – ровенчане не только держатся пятыми с конца по остроте моментов соперников, но и регулярно допускают детские ошибки в матчах против более слабых соперников. Это – шанс для Львова.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Грисьо – Дахновский, Г. Пасич

Ориентировочные составы на матч Львов – Верес

Львов: Пономаренко – Бусько, Крушинский, Муравский – Полегенько, Васильев, Мильченко, Михайлив – Бойко – Ныч, Бугай

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный – Клёц, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят в этой встрече явного фаворита. Существует большой соблазн поставить на победу Вереса, ведь для такой симпатичной команды три матча без побед кажутся перебором – впрочем, по игре ровенчан нельзя сказать, что ничья во Львове маловероятна. "Горожане" довольно крепко выглядят в обороне, а "народный клуб" в последнее время слишком много позволяет слабеньким оппонентам.

В победу подопечных Олега Дулуба тоже не очень верится, поэтому рискнем поставить именно на "мировую".

Александрия – Кривбасс

Александрия здорово прошла старт сезона, одержав три победы и расписав одну ничью в пяти турах. При этом команда Юрия Гуры демонстрировала осмысленный проактивный футбол, отличаясь от основной массы представителей УПЛ. Единственная серьёзная осечка случилась с Металлистом, которому уступили со счётом 1:3 при игре в большинстве более часа.

Клуб поддерживал главного тренера хорошими трансферами, уже по ходу чемпионата вернув Ковальца – Кирилл уже успел отличиться важным ассистом. Как следствие, после пятого тура Александрия шла в топ-3 по ожидаемым очкам.

И всё было бы классно, если бы не ракетные обстрелы Украины – из-за них были отменены два матча Александрии подряд. Последний раз коллектив выходил на поле аж 2-го октября. Это может существенно повлиять на физические кондиции.

"Отдых" соперника предоставляет Кривбассу шанс одержать первую победу в сезоне. Криворожане держатся на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе всего три зачётных балла и забив всего два гола за шесть матчей. В таблице ожидаемых показателей ситуация чуть лучше, но команда даже так не поднимается за пределы четвёрки аутсайдеров. Не этого ожидали от Юрия Вернидуба и десанта футболистов с солидным опытом.

Кривбасс пытается играть первым номером, но позиционные атаки приносят мизерное количество моментов. При игре от контратак криворожане выглядят интереснее, однако в целом не впечатляет. Возможно, победа придаст коллективу импульс для дальнейшего рывка, но сделать это будет очень непросто. Даже с учётом недельного отдыха в результате перенесенного матча.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Дибанга (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Кривбасс

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка – Калитвинцев, Ковалец, Третьяков – Кобзарь

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Ловрич, Вернидуб, Стецьков – Капич, Хомченовский – Задерака, Татарков, Н. Волошин – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно делать прогнозы на этот матч, ведь команды несколько потеряли игровой тонус. Букмекеры считают Александрию фаворитом, что и неудивительно – впрочем, если Кривбасс будет вынужден / сам решит играть от контратак, то подопечные Юрия Гуры могут получить серьезные проблемы.

До сих пор подобные истории с криворожанами происходили редко, поэтому мы поставим на победу александрийцев.

"О таком даже говорить не хочется": интервью Артема Довбыка – гол Руха, внутрикомандные моменты, драка во Львове