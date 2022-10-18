На старте первого тайма команды за несколько минут обменялись похожими голами и так и ушли на перерыв при ничейном счете. Во второй половине тоже было два гола, но влетели они в ворота львовян.

Верес в волевом стиле одолел Львов и вышел на третье место УПЛ – "львы" продлили неприятную домашнюю серию

Таким образом, подопечным Юрия Вирта удалось прервать серию из трех матчей без побед. Верес хотя бы временно расположился на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Львов балансирует над зоной вылета.