Львов – Верес – 1:3 – видео голов и обзор матча
15:45 - Читати українською
Верес обыграл Львов в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Николай Гайдучик 17’
Семен Вовченко 67’
Станислав Шарай 69’
17’ Николай Гайдучик
67’ Семен Вовченко
69’ Станислав Шарай
На старте первого тайма команды за несколько минут обменялись похожими голами и так и ушли на перерыв при ничейном счете. Во второй половине тоже было два гола, но влетели они в ворота львовян.
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Таким образом, подопечным Юрия Вирта удалось прервать серию из трех матчей без побед. Верес хотя бы временно расположился на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Львов балансирует над зоной вылета.
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