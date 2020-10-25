В матче 7-го тура УПЛ СК Днепр-1 на выезде уверенно одолел главного аутсайдера чемпионата Львов. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Львов пропустил уже на 13-й минуте: после перехвата передачи хозяев и контрвыпада Булеца нашел пасом Когута, который с линии штрафной открыл счет в матче. Однако за десять минут "сине-золотые" усилиями Кравчука, который удачно откликнулся на подачу Кошмана, сумели восстановить статус-кво.

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Подопечные Георгия Цецадзе еще не успели как следует отпраздновать взятие ворот, как вынуждены были снова вытаскивать круглого со своей сетки – Довбык фантастическим ударом направил сферу под дальнюю штангу. Под конец матча команда Йовичевича забила третий раз и, оформив пятое поражение Львова в сезоне, заставила главного тренера "горожан" подать в отставку.

Таким образом, СК Днепр-1 одержал вторую подряд победу и набрал восемь очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея один зачетный балл, остался последним.

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