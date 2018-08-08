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Львов – Шахтер: матч состоится на стадионе Украина

21:12 110 Читати українською
Львов – Шахтер: матч состоится на стадионе Украина
Стадион Украина / Фото из соцсетей

Матч 5-го тура УПЛ Львов – Шахтер команды проведут на стадионе Украина, вместо Арены Львов.

ФК Львов будет принимать игроков Шахтера на стадионе Украина, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что прошедшие 2 домашние поединки "горожане" провели на Арене Львов, где и должен был состояться матч против "горняков". Причины изменения локации не сообщаются.

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Матч ФК Львов – Шахтер состоится 18 августа.

Напомним, после 3-х туров ФК Львов занимает 8-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 3 очка.

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Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

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