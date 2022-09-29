Шахтер обратился к УПЛ с ходатайством о переносе матча против Львова, который должен был провести 8 октября, сообщает официальный сайт львовян.

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Причиной стал плотный график "горняков" в еврокубках – 5 и 11 октября Шахтеру предстоит сыграть с Реалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Новая дата поединка Львов – Шахтер станет известна позже. Кроме матча основной команды перенесена игра чемпионата U-19 между Львовом и Шахтером.

К слову, Шахтер сейчас разделяет первое место с Колосом в УПЛ, имея 10 очков. Львов девятый с 4 пунктами в активе.

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