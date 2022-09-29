Львов – Шахтер: матч перенесен на неопределенный срок
Дирекция УПЛ согласилась сменить дату проведения матча 6-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером.
Шахтер обратился к УПЛ с ходатайством о переносе матча против Львова, который должен был провести 8 октября, сообщает официальный сайт львовян.
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Причиной стал плотный график "горняков" в еврокубках – 5 и 11 октября Шахтеру предстоит сыграть с Реалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Новая дата поединка Львов – Шахтер станет известна позже. Кроме матча основной команды перенесена игра чемпионата U-19 между Львовом и Шахтером.
К слову, Шахтер сейчас разделяет первое место с Колосом в УПЛ, имея 10 очков. Львов девятый с 4 пунктами в активе.
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